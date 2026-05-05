Трамп, как ожидается, встретится с президентом Бразилии 7 мая

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой 7 мая, следует из предварительного расписания главы Соединенных Штатов.
Встреча двух лидеров должна состояться в Белом доме.
В феврале Лула да Силва сообщил, что ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в первую неделю марта, и отметил, что планируется обсудить вопросы торговли, иммиграции, инвестиций и сотрудничества между университетами двух стран.