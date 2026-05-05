Трамп назвал Зеленского "хитрецом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "хитрецом".
- Также Трамп в очередной раз подчеркнул стремление США добиться мирного урегулирования украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "хитрецом" и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта.
Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
"Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования (на Украине - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News, отвечая на вопрос о его отношении к Зеленскому.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.