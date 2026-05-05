15:57 05.05.2026 (обновлено: 18:11 05.05.2026)
Медведев оценил значимость города Торжок в Ржевской операции

© РИА Новости / Максим Блинов | Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на торжественной церемонии зажжения Вечного огня на территории мемориального комплекса "Аллея памяти" в Торжке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал значимой роль города Торжок в Ржевской операции во время Великой Отечественной войны.
  • В военные годы там находился ключевой транспортный узел, и жители города вместе с бойцами Красной Армии ценой колоссальных усилий приближали победу.
ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев назвал значимой роль города Торжок в Ржевской операции во время Великой Отечественной войны.
“Древний русский город Торжок в военные годы сыграл значимую роль в кровопролитной, страшной по сути Ржевской операции”, - сказал Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней.
Он напомнил, что в тот период линия фронта подошла к городу почти вплотную, но попытки захватить его провалились. Здесь находился ключевой транспортный узел, работал госпиталь, а под непрерывными бомбежками и обстрелами совершали подвиг бойцы и командиры Красной Армии, железнодорожники, врачи, медсестры и простые жители Торжка.
“Все они ценой колоссальных усилий приближали победу”, - подчеркнул Медведев.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.
ТоржокРоссияДмитрий МедведевДень Победы — 2026
 
 
