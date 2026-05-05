07:20 05.05.2026
Три нежилых помещения в районе Северный выставили на торги в Москве

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Три коммерческих объекта площадью от 151 до 248,1 квадратного метра в районе Северный выставили на открытые аукционы, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Подобрать нежилые помещения под реализацию различных бизнес-проектов можно на Инвестиционном портале Москвы. Сейчас предпринимателям предлагается ознакомиться с тремя просторными объектами в районе Северный и побороться за них на городских торгах. Коммерческие помещения находятся на Долгопрудной аллее и имеют площадь от 151 до 248,1 квадратного метра. В них можно разместить крупные продуктовые магазины, тренажерные залы или культурно-досуговые организации для всей семьи", — отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

Помещения находятся по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпуса 1 и 3. Объекты расположены на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы. Продавцом недвижимости выступает казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное столичному департаменту городского имущества.

Прием заявок на участие в торгах завершится 13 мая, а аукционы пройдут 21 мая на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".
 
