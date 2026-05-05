Рейтинг@Mail.ru
Писториус пожаловался на срыв планов США по размещению ракет Tomahawk - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 05.05.2026
Писториус пожаловался на срыв планов США по размещению ракет Tomahawk

Писториус: срыв планов по размещению Tomahawk создает пробел в возможностях ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что возможный срыв планов США по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии создает серьезный пробел в военных возможностях бундесвера.
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Возможный срыв планов США по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии создает серьезный пробел в военных возможностях бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь шла, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Однако Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне на прошлой неделе сообщила, что США в рамках планируемого сокращения военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
США выводят войска из Европы — это подготовка к войне с Россией
Вчера, 08:00
"То, что сейчас это (планы по размещению Tomahawk - ред.), возможно, происходит не так, как мы предполагали ранее, вновь создает пробел в военных возможностях", - заявил Писториус на пресс-конференции в Мунстере. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
При этом глава германского минобороны признался, что решение Вашингтона лично для него не стало сюрпризом. По его словам, он еще в 2023 году предупреждал, что европейским союзникам по НАТО следует готовиться к сокращению американского присутствия в Европе из-за смещения фокуса внимания США на индо-тихоокеанский регион.
По словам Писториуса, размещение Tomahawk в Германии должно было лишь временно компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем.
"Теперь мы должны посмотреть, как мы можем это компенсировать", - сказал он.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
СМИ: в НАТО признали нехватку у Европы дальнобойных возможностей
Вчера, 07:50
В этой связи министр напомнил, что Германия еще в 2023 году приступила совместно с Великобританией к разработке таких систем.
"Теперь к нам хотят присоединиться французы, самостоятельно разрабатывать системы DPS (программа по созданию ракет большой дальности - ред.) как европейцы, и сделать это как можно скорее", - заключил Писториус.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что не рассчитывает на размещение в Германии ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Сигнал Путину". В ФРГ выступили с радикальным призывом после решения США
4 мая, 15:11
 
В миреГерманияСШАЕвропаБорис ПисториусФридрих МерцВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала