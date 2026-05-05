Писториус пожаловался на срыв планов США по размещению ракет Tomahawk

БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Возможный срыв планов США по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии создает серьезный пробел в военных возможностях бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь шла, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Однако Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне на прошлой неделе сообщила, что США в рамках планируемого сокращения военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием.

"То, что сейчас это (планы по размещению Tomahawk - ред.), возможно, происходит не так, как мы предполагали ранее, вновь создает пробел в военных возможностях", - заявил Писториус на пресс-конференции в Мунстере. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

При этом глава германского минобороны признался, что решение Вашингтона лично для него не стало сюрпризом. По его словам, он еще в 2023 году предупреждал, что европейским союзникам по НАТО следует готовиться к сокращению американского присутствия в Европе из-за смещения фокуса внимания США на индо-тихоокеанский регион.

По словам Писториуса, размещение Tomahawk в Германии должно было лишь временно компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем.

"Теперь мы должны посмотреть, как мы можем это компенсировать", - сказал он.

В этой связи министр напомнил, что Германия еще в 2023 году приступила совместно с Великобританией к разработке таких систем.

"Теперь к нам хотят присоединиться французы, самостоятельно разрабатывать системы DPS (программа по созданию ракет большой дальности - ред.) как европейцы, и сделать это как можно скорее", - заключил Писториус.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что не рассчитывает на размещение в Германии ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем.