Депутат рассказал, в каких случаях нужно регистрировать теплицу
13:46 05.05.2026
Депутат рассказал, в каких случаях нужно регистрировать теплицу

Депутат Чаплин: теплицы на капитальном фундаменте подлежат регистрации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теплицы на капитальном фундаменте подлежат регистрации в Росреестре, так как считаются объектом недвижимости, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
  • Для установки теплицы из металлических дуг или поликарбоната разрешение не требуется, поскольку она является временным сооружением.
  • Теплицу следует размещать не менее чем в одном метре от границы соседнего участка.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Теплицы, стоящие на капитальном фундаменте, подлежат регистрации в Росреестре, поскольку считаются объектом недвижимости, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
"Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрушения невозможно, юридически она становится объектом недвижимости. В этом случае по закону требуется уведомительный порядок — подать в местную администрацию уведомление о начале строительства, а после завершения — о вводе объекта в эксплуатацию, после чего можно регистрировать право собственности в Росреестре", - объяснил Чаплин в комментарии "Газете.Ru".
Депутат уточнил, что получать разрешение на установку теплицы из металлических дуг или поликарбоната не нужно, поскольку она легко переносится, разбирается на зиму и по закону является временным сооружением.
"Важно помнить и о соседях, даже если речь о легкой теплице. По нормативам, теплицу следует размещать не менее чем в одном метре от границы соседнего участка, иначе пострадавший сосед может через суд потребовать ее переноса или демонтажа, и такая практика уже есть. Так что безопаснее — выдерживать нормативные расстояния и по возможности выбирать конструкции без фундамента, чтобы точно не иметь проблем с регистрацией", - заключил Чаплин.
