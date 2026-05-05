Депутат рассказал, в каких случаях нужно регистрировать теплицу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Теплицы, стоящие на капитальном фундаменте, подлежат регистрации в Росреестре, поскольку считаются объектом недвижимости, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
"Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрушения невозможно, юридически она становится объектом недвижимости. В этом случае по закону требуется уведомительный порядок — подать в местную администрацию уведомление о начале строительства, а после завершения — о вводе объекта в эксплуатацию, после чего можно регистрировать право собственности в Росреестре", - объяснил Чаплин в комментарии "Газете.Ru".
Депутат уточнил, что получать разрешение на установку теплицы из металлических дуг или поликарбоната не нужно, поскольку она легко переносится, разбирается на зиму и по закону является временным сооружением.
"Важно помнить и о соседях, даже если речь о легкой теплице. По нормативам, теплицу следует размещать не менее чем в одном метре от границы соседнего участка, иначе пострадавший сосед может через суд потребовать ее переноса или демонтажа, и такая практика уже есть. Так что безопаснее — выдерживать нормативные расстояния и по возможности выбирать конструкции без фундамента, чтобы точно не иметь проблем с регистрацией", - заключил Чаплин.