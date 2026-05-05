Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей из-за запрещенного контента

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в суде.
"Telegram Messenger inc признан виновным… назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сообщили в инстанции.