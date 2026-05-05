14:13 05.05.2026
Театр Табакова попросил зрителей распечатывать билеты из-за перебоев связи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Дом на улице Чаплыгина, в котором Московский театр Олега Табакова занимает подвал и первый этаж
Дом на улице Чаплыгина, в котором Московский театр Олега Табакова занимает подвал и первый этаж. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Театр Олега Табакова обратился к зрителям с просьбой распечатывать билеты или заранее сохранять их на устройствах в связи с перебоями связи в Москве в период с 5 по 9 мая.
"В ближайшие дни в Москве возможны перебои в работе мобильного и стационарного интернета. Рекомендуем заранее скачать электронные билеты и сохранить их в памяти смартфона (в виде файлов или скриншотов) либо распечатать их", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Введение новых мер также поддержали ряд главных театров России. Среди них театр МХТ имени Чехова, театр Вахтангова и театр "Современник".
Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В апреле он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
