Театр "Современник" просит зрителей распечатывать билеты из-за сбоев связи

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Театр "Современник" попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за ограничений связи в центре Москвы в период с 5 по 9 мая.
"Дорогие зрители! По информации мобильных операторов, в период с 5 по 9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету и SMS. Чтобы ваш визит в "Современник" прошел комфортно, пожалуйста, заранее распечатайте билет на спектакль или сохраните его на свой телефон" , - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Театр также пообещал оказать необходимую помощь зрителям в случае проблем, возникших на входе ввиду отсутствия связи.
"Если с этим возникнут трудности – приходите в "Современник", и мы решим проблему на месте. В театре работает Wi-Fi, а наши администраторы сделают все возможное, чтобы вы смогли вовремя занять свои места в зрительном зале", - добавляется в сообщении.
Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В апреле он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
