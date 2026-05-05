Медведев: россияне, сражаясь в СВО, продолжают дело поколения победителей

ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Россияне продолжают дело поколения победителей, сражаются в рамках специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Поколение победителей – это родные и близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить это в семейных традициях. Но самое главное, что мы продолжаем их дело. И живем в своей стране, которую мы любим, и которая является сильной, независимой и свободной. Трудимся на благо нашей Родины и сейчас сражаемся в рамках специальной военной операции. И вот то, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается в сегодняшней жизни", - сказал Медведев на торжественной церемонии зажжения Вечных огней.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.