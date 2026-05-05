В Черниговской области более 26 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 26 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Новгород-Северском районе Черниговской области из-за аварии на энергетическом объекте, сообщили во вторник в энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго".
"Из-за аварии на энергообъекте в Новгород-Северском районе обесточены свыше 26 тысяч пользователей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
