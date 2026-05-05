12:04 05.05.2026 (обновлено: 12:09 05.05.2026)
Алиханов рассказал о планах по сертификации Superjet-100

Минпромторг сохранил планы по сертификации SJ-100 до конца года

© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет")
Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет"). Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Планы по сертификации полностью импортозамещенного самолета Superjet-100 на текущий год сохраняются, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Сейчас четыре образца участвуют в сертификационных испытаниях, которые идут без серьезных замечаний. Мы планируем в ближайшее время закончить сертификацию и в этом году начать серийные поставки уже непосредственно заказчикам", - сказал министр.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал, что все сертификационные полеты по программе самолета Superjet-100, как ожидается, завершатся в ближайшие 2-3 месяца. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов Superjet-100 из 42 законтрактованных.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)SJ-100
 
 
