Алиханов рассказал о планах по сертификации Superjet-100

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Планы по сертификации полностью импортозамещенного самолета Superjet-100 на текущий год сохраняются, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас четыре образца участвуют в сертификационных испытаниях, которые идут без серьезных замечаний. Мы планируем в ближайшее время закончить сертификацию и в этом году начать серийные поставки уже непосредственно заказчикам", - сказал министр.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал, что все сертификационные полеты по программе самолета Superjet-100, как ожидается, завершатся в ближайшие 2-3 месяца. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов Superjet-100 из 42 законтрактованных.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.