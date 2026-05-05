Рейтинг@Mail.ru
Судно Maersk прошло через Ормузский пролив с помощью США, утверждают СМИ - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 05.05.2026 (обновлено: 04:23 05.05.2026)
Судно Maersk прошло через Ормузский пролив с помощью США, утверждают СМИ

TV2: судно Maersk прошло через Ормузский пролив с помощью военных США

© AP Photo / Fatima ShbairСуда недалеко от Ормузского пролива
Суда недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk прошло через Ормузский пролив.
  • Судно находилось в Персидском заливе и не могло покинуть этот район из соображений безопасности, но затем армия США предложила сопроводить его из Ормузского пролива.
  • Судно прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных без проблем.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, утверждает датский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании.
По информации телеканала, во время начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале коммерческое судно находилось в Персидском заливе и не могло покинуть этот район из соображений безопасности. Теперь же, как пишет TV2, армия США связалась с компанией и предложила сопроводить судно из Ормузского пролива.
"Судно покинуло Персидский залив в сопровождении американских военнослужащих", - говорится в заявлении компании для телеканала.
Отмечается, что судно прошло через Ормузский пролив без проблем.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Иран опроверг информацию США о проходе судов через Ормузский пролив
4 мая, 17:50
 
В миреОрмузский проливСШАПерсидский заливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала