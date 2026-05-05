Рейтинг@Mail.ru
Суд не изъял у жены Мошковича квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 05.05.2026
Суд не изъял у жены Мошковича квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке

Суд не изъял у жены Мошковича 4-уровневую квартиру в Хамовниках, дом на Рублевке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хамовнический суд Москвы не стал изымать у Наталии Быковской, супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича, недвижимость.
  • Генпрокуратура требовала обратить в доход государства четырехуровневую квартиру Быковской в Хамовниках и загородный дом в деревне Таганьково.
  • Ранее суд обратил в доход государства акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, Быковской и другим лицам.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы не стал изымать у супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке, сообщили РИА Новости в суде.
"Отказано в удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры в части обращения в доход государства имущества у Наталии Быковской, недвижимого имущества, а именно четырехуровневая квартира в Хамовниках и загородный дом в деревне Таганьково возле Рублево-Успенского шоссе", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что суд обратил в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, Быковской, племяннику Мошковича Сергею Трибунскому с женой, а также бывшему гендиректору компании Максиму Басову и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Профит".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Прокурор запросил 20 лет колонии экс-посудомойщице из Кадетского корпуса СК
Вчера, 17:19
 
ПроисшествияМоскваВадим МошковичРусагроГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала