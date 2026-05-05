Суд не изъял у жены Мошковича квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке

- Ранее суд обратил в доход государства акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, Быковской и другим лицам.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы не стал изымать у супруги основателя "Русагро" Вадима Мошковича Наталии Быковской четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке, сообщили РИА Новости в суде.
"Отказано в удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры в части обращения в доход государства имущества у Наталии Быковской, недвижимого имущества, а именно четырехуровневая квартира в Хамовниках и загородный дом в деревне Таганьково возле Рублево-Успенского шоссе", - сказал собеседник агентства.