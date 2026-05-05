Суд изъял у основателя "Русагро" Мошковича 10,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства деньги со счетов в российских банках основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, заявил во вторник РИА Новости участник процесса.