Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя "Русагро".

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова.

« "Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры ", — сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко.

В доход государства обращены акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с женой, а также Басову и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Профит". Помимо этого, переданы деньги Мошковича со счетов в российских банках в размере 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро.

Кроме того, государству отошли 100 процентов доли Мошковича в ООО "Финансовый ресурс" и акции завода по металлообработке АО "Эталон". Как пояснил РИА Новости собеседник агентства, суд удовлетворил иск в части изъятия участков Быковской в коттеджном поселке Летова Роща, при этом оставил в ее собственности четырехуровневую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке.

Поводом для обращения Генпрокуратуры в суд стали нарушения Мошковичем антикоррупционного законодательства во время работы сенатором в 2006-2014 годах. После вступления в должность он продолжил владеть "Русагро". Для сокрытия этого факта он перестал отражать в декларации полученные им и его семьей доходы от подконтрольных обществ. Он также владел кипрскими офшорными компаниями, которые использовал для вывода капитала за рубеж.