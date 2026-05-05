Суд в Москве дал 13 лет за взятки сотрудникам ФТС за доступ к базе данных
16:51 05.05.2026
Суд в Москве дал 13 лет за взятки в 16 млн руб работникам ФТС за доступ к данным

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве приговорил мужчину к 13 годам колонии за дачу взяток сотрудникам Федеральной таможенной службы России.
  • Взятки в размере 16,2 миллиона рублей передавались для получения сведений из информационных баз таможни.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 13 годам колонии мужчину, который через посредника передал взятки на 16,2 миллиона рублей сотрудникам Федеральной таможенной службы РФ для получения сведений из баз таможни, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Измайловский райсуд установил, что с января 2022 по январь 2024 года 45-летний мужчина через посредника передавал взятки на 12,6 миллиона рублей и 3,6 миллиона рублей должностным лицам ФТС РФ для незаконного получения сведений из информационных баз таможни.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя Московско-Рязанской транспортной прокуратуры признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что он признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская межрегиональная транспортная прокуратураФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
