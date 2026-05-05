Суд в Москве дал 13 лет за взятки сотрудникам ФТС за доступ к базе данных

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 13 годам колонии мужчину, который через посредника передал взятки на 16,2 миллиона рублей сотрудникам Федеральной таможенной службы РФ для получения сведений из баз таможни, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя Московско-Рязанской транспортной прокуратуры признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что он признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".
Приговор в законную силу не вступил.