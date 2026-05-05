Суд в Москве дал 13 лет за взятки сотрудникам ФТС за доступ к базе данных

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 13 годам колонии мужчину, который через посредника передал взятки на 16,2 миллиона рублей сотрудникам Федеральной таможенной службы РФ для получения сведений из баз таможни, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.