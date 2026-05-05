16:15 05.05.2026
Виновника ДТП с шестью погибшими под Пензой приговорили к 6,5 года колонии

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил жителя Саратовской области к 6,5 года колонии-поселения за ДТП под Пензой.
  • В результате аварии на 571-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" погибли пятеро взрослых и один ребенок.
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил саратовца к 6,5 годам колонии-поселения за ДТП под Пензой, где погибли шесть человек, сообщает пресс-служба суда.
Ранее в областной Госавтоинспекции сообщали, что утром 1 августа 2025 года на 571-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" столкнулись автомобили Datsun и Chevrolet Epica. В результате аварии погибли пятеро взрослых и один ребенок. Водитель Chevrolet был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
"В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью… К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение морального вреда потерпевшим, состояние здоровья подсудимого и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - рассказали в суде.
В пресс-службе уточнили, что житель Саратовской области 1972 года рождения признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ. В ходе рассмотрения дела было установлено, что водитель развил скорость вне населенного пункта свыше 90 километров в час, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП возвращавшиеся с вахты пассажиры его автомобиля погибли. Также скончались 49-летний водитель встречного автомобиля, его 41-летняя супруга и их 13-летний сын.
