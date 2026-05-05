Виновника ДТП с шестью погибшими под Пензой приговорили к 6,5 года колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил жителя Саратовской области к 6,5 года колонии-поселения за ДТП под Пензой.

В результате аварии на 571-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" погибли пятеро взрослых и один ребенок.

САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил саратовца к 6,5 годам колонии-поселения за ДТП под Пензой, где погибли шесть человек, сообщает пресс-служба суда.

Ранее в областной Госавтоинспекции сообщали, что утром 1 августа 2025 года на 571-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" столкнулись автомобили Datsun и Chevrolet Epica. В результате аварии погибли пятеро взрослых и один ребенок. Водитель Chevrolet был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

"В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью… К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение морального вреда потерпевшим, состояние здоровья подсудимого и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - рассказали в суде.