Суд начал допрос свидетелей по делу сына "крабового короля"

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Судья начал допрос свидетелей по делу сына "крабового короля" Александра Кана, которого обвиняют в контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

"Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжается судебное следствие. В заседаниях, проведенных 4 и 5 мая с использованием системы видеоконференцсвязи при содействии Южно-Сахалинского городского суда, осуществлен допрос свидетеля с частичным оглашением показаний, данных лицом в ходе предварительного расследования", - сказала Оленева.

По ее словам, разбирательство по делу отложено на 12 мая.

Оленева напомнила, что судебное заседание проводится заочно - без участия подсудимого.

Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела Кана-младшего в феврале. Подсудимый объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.