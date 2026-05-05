Суд начал допрос свидетелей по делу сына "крабового короля"
12:00 05.05.2026 (обновлено: 12:01 05.05.2026)
Суд начал допрос свидетелей по делу сына «крабового короля» Кана

Кресло судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Судья начал допрос свидетелей по делу сына "крабового короля" Александра Кана, которого обвиняют в контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
"Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжается судебное следствие. В заседаниях, проведенных 4 и 5 мая с использованием системы видеоконференцсвязи при содействии Южно-Сахалинского городского суда, осуществлен допрос свидетеля с частичным оглашением показаний, данных лицом в ходе предварительного расследования", - сказала Оленева.
По ее словам, разбирательство по делу отложено на 12 мая.
Оленева напомнила, что судебное заседание проводится заочно - без участия подсудимого.
Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела Кана-младшего в феврале. Подсудимый объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, Кан-младший с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию, Корею и КНР на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом "крабовым королем" Олегом Каном. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.
