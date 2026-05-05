Суд заочно арестовал правозащитника Пономарева* - РИА Новости, 05.05.2026
00:56 05.05.2026
Суд заочно арестовал правозащитника Пономарева*

Московский суд заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лев Пономарев*
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лев Пономарев*. Архивное фото
  • Хорошевский суд Москвы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева*, признанного в РФ иноагентом.
  • Пономареву* вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента и организация деятельности нежелательной организации.
  • Ранее МВД РФ объявило Пономарева* в розыск по уголовной статье.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации, говорится в электронной картотеке судебных дел столицы.
В ней указано, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия 4 мая. Пономареву* вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства, а также организация деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ, следует из картотеки.
Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Пономарева* по уголовной статье, однако по какой - не сообщалось.
Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иноагентом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
