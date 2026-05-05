Суд заочно арестовал правозащитника Пономарева*

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации, говорится в электронной картотеке судебных дел столицы.

Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иноагентом.