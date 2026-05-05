Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе нужна Украина для сдерживания России.
- Он добавил, что для Брюсселя было бы выгодно, если бы Украина была членом ЕС и НАТО.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европе нужна Украина для сдерживания России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.
Он попытался оправдать это некой угрозой со стороны Москвы.
Он попытался оправдать это некой угрозой со стороны Москвы.
"Европе нужна Украина для сдерживания России, потому что даже после окончания войны российская угроза не исчезнет. Нам было бы выгодно, если бы Украина была членом как ЕС, так и НАТО", — добавил Стубб.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.