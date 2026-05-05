Один человек попал в больницу после стрельбы рядом с Белым домом

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Один человек доставлен в больницу после стрельбы в центре Вашингтона, где вооруженный мужчина стал спорить с правоохранителями, сообщили РИА Новости в секретной службе.

"По крайне мере в одного человека стреляли правоохранители после спора с применением оружия. Он доставлен в местную больницу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с главной столичной достопримечательностью - монументом Вашингтону

Как указали в ведомстве, инцидент стал результатом спора вооруженного человека и полиции Секретной службы.

Стрельба произошла примерно в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США , что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход, о чем ранее сообщили находившиеся на территории комплекса журналисты.