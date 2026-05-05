Один человек попал в больницу после стрельбы рядом с Белым домом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один человек попал в больницу после стрельбы в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома.
- Стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню в результате спора вооруженного человека с полицией Секретной службы.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Один человек доставлен в больницу после стрельбы в центре Вашингтона, где вооруженный мужчина стал спорить с правоохранителями, сообщили РИА Новости в секретной службе.
"По крайне мере в одного человека стреляли правоохранители после спора с применением оружия. Он доставлен в местную больницу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с главной столичной достопримечательностью - монументом Вашингтону.
Как указали в ведомстве, инцидент стал результатом спора вооруженного человека и полиции Секретной службы.
Стрельба произошла примерно в 400-500 метрах от южного входа в резиденцию президента США, что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход, о чем ранее сообщили находившиеся на территории комплекса журналисты.
Данный инцидент произошел после другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также была открыта стрельба. Президент США Дональд Трамп тогда впервые за оба своих президентских срока решил посетить это мероприятие. Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.