СМИ: лейбористы жалуются на токсичность и двуличность Стармера

Издание пишет, что Стармер не участвовал в избирательной кампании "из-за своего токсичного имиджа", и принял участие всего в 11 предвыборных мероприятиях за последние два месяца. Газета сравнивает это количество с активностью лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фаража, который провел 71 мероприятие.

"Подавляющее большинство лейбористских советников были бы опустошены, если бы им сказали, что Кир присоединится к ним в их избирательных округах для проведения кампании... Многие лейбористские советники не хотят, чтобы Кир присутствовал в их округах или на их листовках. Он теряет голоса для них, подрывая их тяжелую работу и достижения в их сообществах", - заявил изданию неназванный депутат лейбористской партии.