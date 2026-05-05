СМИ: лейбористы жалуются на токсичность и двуличность Стармера - РИА Новости, 05.05.2026
03:43 05.05.2026
Telegraph: лейбористы жалуются на токсичность и двуличность Стармера

© AP Photo / Frank Augstein
Кир Стармер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские лейбористы жалуются на токсичность и двуличность премьера Великобритании Кира Стармера.
  • По мнению газеты Telegraph, из-за своего токсичного имиджа Стармер не участвовал активно в избирательной кампании и принял участие только в 11 предвыборных мероприятиях за последние два месяца.
  • Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Британские лейбористы жалуются на токсичность и двуличность премьера Великобритании Кира Стармера, отмечая беспрецедентную враждебность по отношению к нему, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного члена партии.
Ранее газета Sun со ссылкой на аналитика и члена Палаты лордов Роберта Хейуорда сообщала, что правящая в Великобритании Лейбористская партия на местных выборах в мае может потерять 1850 мест в муниципальных советах.
"Он по-настоящему токсичен. Есть глубоко укоренившееся отвращение к нему, и оно распространяется по всем направлениям. Это не касается только одной группы... Его просто считают совершенно неискренним, двуличным человеком. У Стармера нет последователей, у него есть только враги - это невероятно", - заявил изданию неназванный лейборист.
Издание пишет, что Стармер не участвовал в избирательной кампании "из-за своего токсичного имиджа", и принял участие всего в 11 предвыборных мероприятиях за последние два месяца. Газета сравнивает это количество с активностью лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фаража, который провел 71 мероприятие.
"Подавляющее большинство лейбористских советников были бы опустошены, если бы им сказали, что Кир присоединится к ним в их избирательных округах для проведения кампании... Многие лейбористские советники не хотят, чтобы Кир присутствовал в их округах или на их листовках. Он теряет голоса для них, подрывая их тяжелую работу и достижения в их сообществах", - заявил изданию неназванный депутат лейбористской партии.
Другие неназванные законодатели рассказали газете о небывалой враждебности по отношению к Стармеру и указали, что "огромная" часть избирателей "просто не любит его".
Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая.
