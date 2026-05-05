США построят на авиабазе на Аляске симулятор для отработки боевых действий - РИА Новости, 05.05.2026
04:19 05.05.2026
США построят на авиабазе на Аляске симулятор для отработки боевых действий

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске
Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже на Аляске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон построит на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске высокотехнологичный центр для моделирования боевых действий против равного по силам противника.
  • Проект Joint Integrated Test and Training Center стоимостью около 355 миллионов долларов начнется в 2025 году и завершится в ноябре 2029-го.
  • Центр позволит отрабатывать сценарии столкновений в виртуальной среде с интеграцией реальных вылетов и имитировать сложные угрозы, использующие комбинацию воздушных, наземных, морских и кибернетических средств.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пентагон построит на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске высокотехнологичный центр для моделирования боевых действий против равного по силам противника, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.
Речь идет о проекте Joint Integrated Test and Training Center стоимостью около 355 миллионов долларов.
Как выяснило РИА Новости, строительство центра началось в 2025 году и должно завершиться в ноябре 2029-го. При этом военное ведомство запросило транш в размере 42 миллионов долларов на 2027 финансовый год.
Из изученных документов следует, что центр позволит отрабатывать сценарии столкновений в виртуальной среде с интеграцией реальных вылетов, а также имитировать сложные угрозы, использующие комбинацию воздушных, наземных, морских и кибернетических средств. Проект включает установку современных тренажеров и создание защищенных зон для работы с секретными данными.
В документах подчеркивается, что у США сейчас нет собственных площадок с подобным функционалом. Из-за этого военные вынуждены обращаться к коммерческим подрядчикам, чьи возможности не в полной мере отвечают актуальным задачам Пентагона.
