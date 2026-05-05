16:44 05.05.2026

Sputnik начинает сотрудничество с индийским аналитическим центром

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с индийским исследовательским центром Visvaniti Foundation. Подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор Visvaniti Foundation Ахмад Баджва.
Меморандум о взаимопонимании стал первым документом о сотрудничестве Sputnik с индийским аналитическим центром, дальнейшее партнёрство сторон будет направлено на развитие профессиональных связей и обмен информацией в сфере экспертного диалога.
Ахмад Баджва подчеркнул в рамках церемонии подписания: "Мы высоко ценим возможность сотрудничества со Sputnik и уверены, что это партнёрство станет важным шагом в развитии и расширении международного диалога. Подписанный меморандум укрепляет гуманитарные и информационные связи между Индией и Россией, а также открывает новые перспективы для совместных инициатив стран Глобального Юга".
"Подписание меморандума с Visvaniti Foundation открывает новые возможности для углубления сотрудничества с академическим и экспертным сообществом Индии. Мы видим значительный потенциал в совместных образовательных и аналитических проектах, особенно в условиях трансформации глобального медиапространства, где страны Глобального Юга играют всё более заметную роль", — отметил Василий Пушков.
Visvaniti Foundation — индийский исследовательский центр, специализирующийся на аналитических исследованиях и развитии международного экспертного диалога.
 
