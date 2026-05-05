Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому не рекомендуется спать на спине - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 05.05.2026
Врач рассказала, кому не рекомендуется спать на спине

РИА Новости: людям с храпом не рекомендуется спать на спине

© Depositphotos.com / stockassoДевушка спит с пультом от телевизора
Девушка спит с пультом от телевизора - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Девушка спит с пультом от телевизора . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-сомнолог Карема Магомедова рассказала, что сон на спине может усилить храп и вызвать остановку дыхания.
  • В положении лежа на спине корень языка и мягкое небо могут западать назад, перекрывая дыхательные пути.
  • По словам специалиста, сон на спине считается наиболее физиологичным для позвоночника, так как нагрузка на шейный и поясничный отделы минимальна.
МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Сон на спине может усилить храп и даже вызвать остановку дыхания, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Минусы сна на спине - храп и апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне - ред.). Для людей с храпом положение на спине может усилить храп и даже вызвать остановки дыхания. В этой позе корень языка и мягкое небо западают назад, перекрывая дыхательные пути", - отметила Магомедова.
Вместе с тем, по словам специалиста, сон на спине считается наиболее физиологичным для позвоночника.
"Позвоночник находится в нейтральном положении, нагрузка на шейный и поясничный отделы минимальна. Кроме того, лицо не соприкасается с подушкой, а значит - меньше морщин", - добавила Магомедова.
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Невролог рассказала, как сон под телевизор влияет на развитие инсульта
29 марта, 19:27
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала