Врач рассказала, кому не рекомендуется спать на спине

МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Сон на спине может усилить храп и даже вызвать остановку дыхания, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"Минусы сна на спине - храп и апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне - ред.). Для людей с храпом положение на спине может усилить храп и даже вызвать остановки дыхания. В этой позе корень языка и мягкое небо западают назад, перекрывая дыхательные пути", - отметила Магомедова.

Вместе с тем, по словам специалиста, сон на спине считается наиболее физиологичным для позвоночника.