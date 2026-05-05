Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

- Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи.
- В аэропорту задерживаются вылеты 23 рейсов, из них три на международных направлениях.
- На прилет в Сочи задерживаются 18 рейсов, в том числе из Антальи, Еревана, Стамбула и Ургенча.
СОЧИ, 5 мая - РИА Новости. Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт Сочи во вторник сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани. Во вторник днем власти Сочи и ФТ Сириус сообщали об угрозе атаки беспилотников, предупреждение об угрозе было снято в 16.43 мск.