Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости, 05.05.2026
19:35 05.05.2026
Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи.
  • В аэропорту задерживаются вылеты 23 рейсов, из них три на международных направлениях.
  • На прилет в Сочи задерживаются 18 рейсов, в том числе из Антальи, Еревана, Стамбула и Ургенча.
СОЧИ, 5 мая - РИА Новости. Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт Сочи во вторник сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани. Во вторник днем власти Сочи и ФТ Сириус сообщали об угрозе атаки беспилотников, предупреждение об угрозе было снято в 16.43 мск.
Согласно сведениям на табло, в сочинском аэропорту задерживаются вылеты 23 рейсов, из них три на международных направлениях: в Хургаду, Ереван и Анталью. На прилет в Сочи задерживаются 18 рейсов, в том числе из Антальи, Еревана, Стамбула и Ургенча.
Кроме того, отменены три рейса в Сочи: рейс из Минеральных вод авиакомпании "Азимут" и два рейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот".
СочиРоссияАэропорт Сочи
 
 
