09:07 05.05.2026 (обновлено: 10:59 05.05.2026)
Москвичи столкнулись с проблемами при отправке СМС

  • Часть москвичей столкнулась с проблемами при отправке СМС.
  • С утра начались перебои в работе мобильного интернета в разных районах столицы, что может вызвать проблемы с вызовом такси.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Часть москвичей столкнулась с проблемами при отправке СМС, обратило внимание РИА Новости.
При попытке отослать сообщение оно не доходит.
Также с утра начались перебои в работе мобильного интернета в разных районах столицы, возможны сложности с вызовом такси. Один из сервисов предупредил, что не все водители могут выйти на линию или принять заказ.
В понедельник крупные операторы связи начали предупреждать москвичей о вероятных ограничениях мобильного интернета и отправки СМС с 5 по 9 мая. В МТС уточнили, что ситуация затронет и жителей Подмосковья.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что эти меры обусловлены вопросами безопасности.
