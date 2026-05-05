Москвичи столкнулись с проблемами при отправке СМС

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Часть москвичей столкнулась с проблемами при отправке СМС, обратило внимание РИА Новости.
При попытке отослать сообщение оно не доходит.
Также с утра начались перебои в работе мобильного интернета в разных районах столицы, возможны сложности с вызовом такси. Один из сервисов предупредил, что не все водители могут выйти на линию или принять заказ.
В понедельник крупные операторы связи начали предупреждать москвичей о вероятных ограничениях мобильного интернета и отправки СМС с 5 по 9 мая. В МТС уточнили, что ситуация затронет и жителей Подмосковья.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что эти меры обусловлены вопросами безопасности.