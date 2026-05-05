ВСУ применили крылатые ракеты при массированной атаке по Чувашии

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинские силовики в ходе массированной атаки на Чебоксары применили крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
"По данным следствия, утром 5 мая 2026 года украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.