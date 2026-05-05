СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Чувашии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено по факту атаки ВСУ по гражданским объектам в Чувашии, сообщили в Следственном комитете России.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. По последним данным Минздрава региона, двое погибли, еще 34 человека пострадали. Повреждено 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.