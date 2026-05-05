Рейтинг@Mail.ru
СК будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 05.05.2026 (обновлено: 12:51 05.05.2026)
СК будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ

СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на Чувашию, где есть погибшие и пострадавшие

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ.
  • При атаке есть погибшие и пострадавшие.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские следователи будут расследовать атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооружениях формирований против мирных жителей... Чувашской республики. По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие", - говорится в релизе.
Подчеркивается, что СК РФ даст уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений.
Вид на Чебоксары - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Чебоксарах остановили движение всего общественного транспорта
Вчера, 10:42
 
РоссияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала