СК будет расследовать атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские следователи будут расследовать атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ, где есть погибшие и пострадавшие, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооружениях формирований против мирных жителей... Чувашской республики. По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие", - говорится в релизе.
Подчеркивается, что СК РФ даст уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений.