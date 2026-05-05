Рейтинг@Mail.ru
ГАИ опровергла информацию о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 мая - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 05.05.2026 (обновлено: 16:58 05.05.2026)
ГАИ опровергла информацию о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 мая

ГАИ опровергла информацию о повышении с 1 мая штрафов за нарушения ПДД

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции
Сотрудники Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госавтоинспекция России опровергла сведения об усилении ответственности за нарушение ПДД с мая.
  • Ранее в Сети распространялась недостоверная информация о повышении штрафов.
  • В ведомстве напомнили, что данные о внесении изменений публикуются на официальных порталах.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Госавтоинспекция России опровергла информацию об усилении с мая ответственности автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения, сообщили в ведомстве.
«

"Госавтоинспекция предупреждает граждан о распространении недостоверной информации. В сети Интернет и социальных сетях распространяется информация о том, что якобы с мая текущего года усиливается ответственность в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате по улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Юрист предупредил о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах
21 марта, 04:52
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала