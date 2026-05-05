Рэпер Лигалайз* обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 05.05.2026
04:52 05.05.2026
Рэпер Лигалайз* обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах

Лигалайз*. Архивное фото
  • Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) обжаловал штраф за непредставление иноагентской отчетности.
  • Ранее Меньшикова уже штрафовали по аналогичной статье и за невыполнение законного предписания органа, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах.
  • Меньшиков включен в реестр иностранных агентов в конце 2024 года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Лигалайз* (Андрей Меньшиков*, признан в РФ иноагентом) обжаловал штраф, назначенный ему за непредставление иноагентской отчетности, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что рэпер подал жалобу на штраф в 50 тысяч рублей, назначенный ему судом Москвы за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Жалоба зарегистрирована апелляционным судом, дата ее рассмотрения пока не назначена, подчеркивается в материалах.
Ранее Меньшикова* уже штрафовали по аналогичной статье, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах.
Меньшикова* включили в реестр иностранных агентов в конце 2024 года. По информации Минюста, он распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ, выступал против СВО на Украине, негативно высказывался о россиянах. Также Меньшиков* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Живет за границей.
Лигалайз* – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
