В Шереметьево предупредили об усилении контроля прибывающих из-за границы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Шереметьево предупредил о возможном увеличении времени прохождения формальностей по прилете из-за рубежа.
- Это связано с усиленными мерами контроля со стороны государственных органов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможном увеличении времени прохождения формальностей по прилете из-за рубежа в связи с усилением мер контроля.
"В связи с усиленными мерами контроля, проводимыми государственными органами, пассажирам, прибывающим международными рейсами, следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполетных формальностей, в том числе на таможенном досмотре", - говорится в сообщении.