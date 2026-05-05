Рейтинг@Mail.ru
Новый сервис появился в личном кабинете МособлЕИРЦ - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:58 05.05.2026
Новый сервис появился в личном кабинете МособлЕИРЦ

Сервис "Веб-консультант" стал доступен в личном кабинете МособлЕИРЦ

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В личном кабинете Московского областного единого информационного расчетного центра (МособлЕИРЦ) появился новый сервис – "Веб-консультант", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Так, на связь с заявителем выходит не робот, а специалист расчетного центра из нужного округа. Веб-консультация уже доступна для жителей Богородского округа, Воскресенска, Дмитровского округа, Домодедова, Сергиево-Посадского округа, Серпухова, Солнечногорска, Ступина, Щелкова, Фрязина и Химок. Заявители могут задать любой вопрос, консультант также поможет разобраться в начислениях и скорректировать данные лицевого счета.
Записаться на консультацию можно через личный кабинет, а подключиться – со смартфона или компьютера.
В дальнейшем центр планирует распространить нововведение по всему региону.
Как сообщил ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, единый расчетный центр Подмосковья меняет свои подходы к работе и взаимодействию с жителями. "Мы, в первую очередь, внедряем новые цифровые технологии — в офисах, торговых центрах и МФЦ уже устанавливаются терминалы и видео-консультанты", – отметил Мурашов.
 
Новости ПодмосковьяСерпуховМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскНедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала