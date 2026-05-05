Новый сервис появился в личном кабинете МособлЕИРЦ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В личном кабинете Московского областного единого информационного расчетного центра (МособлЕИРЦ) появился новый сервис – "Веб-консультант", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, на связь с заявителем выходит не робот, а специалист расчетного центра из нужного округа. Веб-консультация уже доступна для жителей Богородского округа, Воскресенска, Дмитровского округа, Домодедова, Сергиево-Посадского округа, Серпухова, Солнечногорска, Ступина, Щелкова, Фрязина и Химок. Заявители могут задать любой вопрос, консультант также поможет разобраться в начислениях и скорректировать данные лицевого счета.

Записаться на консультацию можно через личный кабинет, а подключиться – со смартфона или компьютера.

В дальнейшем центр планирует распространить нововведение по всему региону.