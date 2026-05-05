В Сбербанке рассказали о работе во время ограничений интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ Отделения и банкоматы Сбербанка продолжают работать в штатном режиме на фоне возможных ограничений мобильного интернета.

В Сбербанке сообщили, что у части клиентов вход в приложения "Сбербанк Онлайн" и "СберБизнес" может быть затруднен, а СМС с кодами подтверждения могут приходить с задержкой.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отделения и банкоматы Сбербанка на фоне возможных ограничений мобильного интернета продолжают работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.

Крупные операторы связи накануне начали предупреждать жителей Москвы Подмосковья о возможных временных ограничениях мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

"В ближайшие дни в ряде регионов России возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой смс. Ограничения будут носить эпизодический характер - не на весь день, а отдельными интервалами… Сеть более чем из 10 000 отделений по всей стране работает в обычном режиме: приоритет - клиентам, которым нужна помощь именно сейчас. Банкоматы - особенно те, что стоят в отделениях, - продолжают работать штатно. Контакт-центр по номеру 900 для физлиц и 0321 для ИП и юрлиц на связи круглосуточно", - говорится в сообщении Сбербанка

Там отметили, что у части клиентов вход в приложения "Сбербанк Онлайн" и "СберБизнес" может быть затруднен. Смс с кодами подтверждения иногда могут приходить с задержкой. Это не сбой в банке - это особенности связи в моменте, предупредили в банке.

При этом в Сбербанке отмечают, что смс-коды, направленные клиентам, будут сохранены в истории уведомлений в приложении, то есть при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету можно будет найти коды в мобильном приложении в разделе "История операций".

"Для входа в интернет-банк СберБизнес рекомендуем воспользоваться авторизацией по пин-коду (необходимо настроить заранее), либо по QR-коду, а также подключением по Wi-Fi. Если есть возможность - подключайтесь к Wi-Fi. Это самый простой способ продолжать пользоваться приложением как обычно", - рекомендуется сообщении.