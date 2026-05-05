Алиханов рассказал об успехах импортозамещения в авиапроме

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российская авиационная промышленность сделала уникальную работу, полностью импортозаместив самолеты менее чем за пять лет, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"То, что сделала наша авиационная промышленность, поистине уникально. Мы полностью заместили борт менее чем за 5 лет", - сказал он.

Министр добавил, что в мировой практике на разработку самолета при наличии наработок, например, в сегменте двигателестроения, необходимо до 10 лет. Столько времени потребуется от начала разработки до первого вылета при наличии соответствующего двигателя.