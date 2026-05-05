Алиханов раскрыл, сколько лет нужно для создания самолета с нуля - РИА Новости, 05.05.2026
10:38 05.05.2026 (обновлено: 18:34 05.05.2026)
Алиханов раскрыл, сколько лет нужно для создания самолета с нуля

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Глава Минпромторга Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Для создания самолета с нуля без каких-либо наработок в мировой практике нужно более 20 лет, а России удалось сделать это менее чем за пять лет, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит", — ответил министр на вопрос, сколько у других стран уходит на создание самолета с нуля.
Он отметил, что не все такие проекты всегда удачны. Так, например, программа известной японской компании Mitsubishi по созданию оригинального самолета закончилась многомиллиардными убытками, а первый образец даже не поднялся в воздух.
Алиханов подчеркнул, что российская авиационная промышленность справилась с задачей создания полностью импортозамещенного самолета менее чем за пять лет.
"То, что сделала наша авиационная промышленность, поистине уникально. Мы полностью заместили борт менее чем за пять лет", — сказал он.
