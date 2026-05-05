Алиханов рассказал о "детских болезнях" самолетов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Провести четкую грань между лечением "детских болезней" самолета и модернизацией борта достаточно сложно, однако под первыми понимаются те отказы, которые с наработкой возникают в процессе эксплуатации и их необходимо устранять, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Что относить к "детским болезням", а что к модернизации борта? Любой сертифицированный самолет - это живой организм. Постоянно совершенствуются технические характеристики, усовершенствуется эргономика, вносятся изменения на протяжении всего жизненного цикла изделия. "Детские болезни" - это те отказы, которые с наработкой возникают в процессе эксплуатации, и которые необходимо устранять", - пояснил министр.

Он добавил, что модернизация самолета никогда не останавливается, иначе потеряется конкурентоспособность такой машины. Эта доработка ведется на всем жизненном цикле борта, вплоть до списания. При этом на выявление детских болезней требуется около 3-4 лет.

"Лечение "детских болезней" происходит для того, чтобы нормально разлетать машину. Необходимо 3-4 года для того, чтобы действительно выявить все то, что не было учтено при проектировке", - пояснил министр.