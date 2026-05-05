Рубио: в США не признают закона, ограничивающего Трампа в атаках на Иран

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Закон США о военных полномочиях президента, в рамках которых у главы Штатов нет права вести зарубежные кампании дольше 60 дней без согласования конгресса, противоречит конституции, заявил госсекретарь Марко Рубио на вопрос о перспективах возобновлениях атак на Иран.

По Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса до 60 дней. Согласно этой норме, в контексте атаки на Иран срок истекал 1 мая, в администрации заявили, что этот период прервался из-за объявленного перемирия.