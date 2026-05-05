Рубио: в США не признают закона, ограничивающего Трампа в атаках на Иран - РИА Новости, 05.05.2026
23:41 05.05.2026
Рубио: в США не признают закона, ограничивающего Трампа в атаках на Иран

Рубио назвал закон против военных полномочиях Трампа нарушением конституции

© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
  • Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США не признает закон о военных полномочиях президента, ограничивающий право вести зарубежные кампании дольше 60 дней без согласования конгресса, считая его нарушением конституционных полномочий президента.
  • Рубио отметил, что администрация Трампа частично исполняет этот закон "ради хороших отношений с конгрессом".
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Закон США о военных полномочиях президента, в рамках которых у главы Штатов нет права вести зарубежные кампании дольше 60 дней без согласования конгресса, противоречит конституции, заявил госсекретарь Марко Рубио на вопрос о перспективах возобновлениях атак на Иран.
"Это позиция каждой администрации с тех пор, как приняли этот закон: он является нарушением конституционных полномочий президента. Мы не признаем этот закон", - сказал Рубио журналистам в Белом доме.
Так он ответил на вопрос, выйдет ли возобновление атак на Иран в случае, если таковое решение будет принято, за пределы 60-дневного периода полномочий президента.
Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа частично исполняет закон, но только "ради хороших отношений с конгрессом".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
По Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса до 60 дней. Согласно этой норме, в контексте атаки на Иран срок истекал 1 мая, в администрации заявили, что этот период прервался из-за объявленного перемирия.
