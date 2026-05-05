Американская операция "Эпическая ярость" завершена, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена, президент Дональд Трамп уведомил конгресс об окончании этого этапа.
"Операция "Эпическая ярость" завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции "Проект Свобода", - сказал Рубио на пресс-конференции в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.