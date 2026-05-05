Рубио заявил, что займется решением вопроса Кубы, но не сегодня

22:42 05.05.2026
Рубио заявил, что займется решением вопроса Кубы, но это случится не сегодня

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение кубинского вопроса входит в его планы, но займется этим позже.
  • Дональд Трамп рассматривает возможность направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана.
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение кубинского вопроса входит в его планы, однако отметил, что займется этим позже.
"У нас в 90 милях от наших берегов находится несостоявшееся государство, которое также является дружественной территорией для некоторых наших противников. Это неприемлемый статус-кво. Я займусь этим вопросом, но не сегодня", - сказал Рубио во время пресс-брифинга в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана, отметив, что судно может быть размещено вблизи острова для наблюдения за ним.
В миреКубаСШАИранДональд ТрампМарко РубиоАвраам ЛинкольнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
