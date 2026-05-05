США представили проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, требующий от Ирана прекратить атаки, минирование и взимание сборов.
- Соавторами проекта резолюции выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар.
ООН, 5 мая - РИА Новости. США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов", сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Ранее во вторник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил позицию Тегерана, согласно которой любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузском проливе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.
"Проект резолюции требует, чтобы Иран прекратил атаки, минирование и взимание сборов. Он требует, чтобы Иран раскрыл количество и местонахождение морских мин, которые он установил, и сотрудничал с усилиями по их удалению, одновременно также поддерживая создание гуманитарного коридора", - приводятся слова Рубио в письменном заявлении.
По словам Рубио, текст проекта резолюции был разработан по поручению президента США Дональда Трампа. Соавторами выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар, уточнил он, добавив, что Соединенные Штаты рассчитывают на голосование в ближайшие дни.
Ранее СБ ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права. Этот односторонний документ, подчеркивал постпред, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.