США представили проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, заявил Рубио - РИА Новости, 05.05.2026
22:38 05.05.2026
США представили проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, заявил Рубио

Рубио: США представили проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, требующий от Ирана прекратить атаки, минирование и взимание сборов.
  • Соавторами проекта резолюции выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар.
ООН, 5 мая - РИА Новости. США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов", сообщил госсекретарь Марко Рубио.
Ранее во вторник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил позицию Тегерана, согласно которой любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузском проливе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.
"Проект резолюции требует, чтобы Иран прекратил атаки, минирование и взимание сборов. Он требует, чтобы Иран раскрыл количество и местонахождение морских мин, которые он установил, и сотрудничал с усилиями по их удалению, одновременно также поддерживая создание гуманитарного коридора", - приводятся слова Рубио в письменном заявлении.
По словам Рубио, текст проекта резолюции был разработан по поручению президента США Дональда Трампа. Соавторами выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар, уточнил он, добавив, что Соединенные Штаты рассчитывают на голосование в ближайшие дни.
Ранее СБ ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права. Этот односторонний документ, подчеркивал постпред, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
