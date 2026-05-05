17:33 05.05.2026 (обновлено: 18:03 05.05.2026)
Меркурис: антироссийская политика усугубляет кризис коллективного Запада

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что антироссийская политика ЕС усугубляет кризис на Западе.
  • По мнению эксперта, методы давления Запада оказались провальными, а его надежды на создание экономических проблем для России не оправдались.
  • Меркурис отметил, что ситуация стремительно ухудшается для Украины и Европы, европейские общества ощущают последствия кризиса все острее.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Антироссийская политика ЕС усугубляет кризис, с которым столкнулся коллективный Запад, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"У вас нет стратегии, которая позволила бы выиграть конфликт. Ваши методы экономического давления оказались провальными, а надежды на экономические проблемы в России <…> превратились в мираж. Все это происходит на фоне самого серьезного кризиса, с которым коллективный Запад столкнулся со времен окончания Второй мировой войны. И я говорю это без малейших колебаний", — отметил он.
Как заявил эксперт, надежды Запада на ослабление России говорят о полной несостоятельности западной, особенно европейской, дипломатии перед лицом этого кризиса.
"Они продолжают придерживаться этой стратегии, несмотря на ухудшение ситуации — а она действительно стремительно ухудшается, — все складывается очень плохо для Украины, Европа несет потери, а европейские общества ощущают последствия еще острее", — заключил Меркурис.
Ранее в апреле председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и одобрил выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
