ЕС недооценил экономику России, заявил глава итальянской ассоциации
11:23 05.05.2026 (обновлено: 11:24 05.05.2026)
ЕС недооценил экономику России, заявил глава итальянской ассоциации

Торрембини: экономика России оказалась сильнее, чем думали в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономика России оказалась сильнее, чем думали представители Евросоюза, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.
  • Он отметил, что западные политики недооценили способность России быстро адаптироваться.
  • Торрембини подчеркнул, что с помощью санкций Запад стремился поставить Россию на колени, но этого не произошло.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Россия переживает сегодня непростые времена, но ее экономика оказалась куда сильнее, чем думали представители Евросоюза, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Вводя санкции, чего хотел добиться Запад? Поставить Россию на колени. Да, ваша страна переживает сегодня непростые времена, ее экономика кашляет, но она оказалась куда сильнее, здоровее, чем думали представители ЕС", - сказал он.
По его словам, "западные политики просчитались в своих горе-расчетах".
"Они явно переоценили свои возможности и недооценили способность России быстро адаптироваться", - заключил Торрембини.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
