ЕС недооценил экономику России, заявил глава итальянской ассоциации

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Россия переживает сегодня непростые времена, но ее экономика оказалась куда сильнее, чем думали представители Евросоюза, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
По его словам, "западные политики просчитались в своих горе-расчетах".
"Они явно переоценили свои возможности и недооценили способность России быстро адаптироваться", - заключил Торрембини.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
