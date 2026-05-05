В Чебоксарах около 700 человек обратились в ПВР после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чебоксарах около 700 человек обратились в пункты временного размещения после ударов ВСУ, сообщили в аппарате премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова.
- По данным минздрава республики, от ночной атаки БПЛА пострадали три человека.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Около 700 жителей Чебоксар обратились в пункты временного размещения (ПВР) после атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в аппарате премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова.
«
"Около 700 человек обратились за помощью в пункты временного размещения. Это жители домов в округе. Им оказывается психологическая помощь, медицинское питание организовано, все организовано", - сказала собеседница агентства.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. По данным минздрава республики на утро вторника, в результате атаки БПЛА в столице пострадали три человека. Как заявили в СК РФ, в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие.
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
Вчера, 07:57