ПВО сбила 12 БПЛА над Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Над Севастополем уничтожили 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбиты 12 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны", — написал он на платформе "Макс".
Ранее Минобороны сообщало о перехвате 93 дронов над несколькими областями, Черным и Азовским морями в период с 14:00 до 21:00.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
