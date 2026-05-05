Силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА за семь часов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 21.00 мск сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого мая текущего года в период с 14.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республиками Адыгея и Крым, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
