Силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА за семь часов

Дроны были уничтожены над несколькими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 21.00 мск сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"Пятого мая текущего года в период с 14.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.