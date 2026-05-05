ПВО уничтожила 38 беспилотников над Херсонской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Благодаря точной и слаженной работе подразделений противовоздушной обороны 38 целей уничтожены в небе над регионом (Херсонской областью - ред.)", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что ВСУ продолжают атаковать мирные населённые пункты, подвергая опасности жителей, гражданскую инфраструктуру, жилые дома и социальные объекты.
22 июня 2022, 17:18