ПВО сбила шесть украинских крылатых ракет "Фламинго" и 601 дрон за сутки

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили шесть украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять авиабомб, два снаряда HIMARS и 601 беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.